Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Turkish Airlines EuroLeague 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Asvel Lyon Villeurbanne'yi konuk edecek. İşte maçın detayları..

ensonhaber.com Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 4. maçında Fransız ekibi Asvel Lyon'u konuk ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 yenilgi aldı. Sarı lacivertliler 1. hafta maçında Olimpia Milano'nu 85-82 yendi. Ardından deplasmanda Valencia Basket ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleden 77-74 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe son olarak 17 Ekim Salı günü sahasında konuk ettiği Panathinaikos'u 83-69 yenmeyi başardı. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçının ne zaman oynanayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Metecan Birsen, Tyler Dorsey ve Yiğit Hamza Mestoğlu bu müsabakada forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon Villeurbanne maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın bilgileri.. Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon mücadelesi 19 Ekim Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport tarafından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Beko - Asvel Lyon mücadelesini Matej Boltauzer (Slovenya), Tomasz Trawicki (Polonya), Alberto Baena (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.