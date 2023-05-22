Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko ile Frutti Extra Bursaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında evinde Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek. Fenerbahçe Beko ligde oynadığı 29 maçta 23 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 52 puan topladı. Sarı lacivertliler maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor. Frutti Extra Bursaspor ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 29 maçta 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. Frutti Extra Bursaspor ligin 5. sırasında yer alıyor. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Frutti Extra Bursaspor arasında oynanacak maçın detaylarını yakından takip ediyor. İşte maçın merak edilenleri.. Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçı 22 Mayıs Pazartesi (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 5 kanalı tarafından canlı yayınlanacak.