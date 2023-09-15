Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Beko, Yunanistan'da düzenlenen Nick Galis turnuvasında Maccabi Playtika ve Panathinaikos ile mücadele edecek. İşte Fenerbahçe Beko'nun maç programı..

ensonhaber.com Fenerbahçe Beko 2023-24 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk özel turnuvasına Rodos’ta katılıyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Beko Yunanistan'da düzenlenen Nick Galis Turnuvası'nda boy gösterecek. Nick Galis Turnuvası’nda Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Maccabi Playtika ve Panathinaikos takımları yer alacak. Fenerbahçe Beko 15-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan turnuvadaki ilk maçında İsrail ekibi Maccabi Playtika ile karşılaşacak. Fenerbahçe'de tedavi ve bireysel çalışma programı devam eden Metecan Birsen ve izinli olan Marko Guduric, Yunanistan'a götürülmedi. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ve Maccabi Playtika arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı 15 Eylül Cuma günü (bugün) saat 16.00’da oynanacak.. Kallithea Palais des Sports'da oynanacak maç S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. Turnuvanın maç programı şu şekilde; 15 Eylül Cuma: Fenerbahçe Beko – Maccabi Playtika (16:00) 16 Eylül Cumartesi: Fenerbahçe Beko – Panathinaikos (17:00) 17 Eylül: Pazar: Panathinaikos – Maccabi Playtika (17:00)

Salih Demirgan

Seo Editor

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