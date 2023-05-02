Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EuroLeague çeyrek final! THY EuroLeague çeyrek final 3. maçlarında Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u ağırlayacak. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

THY EuroLeague play-off çeyrek final maçları kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Beko, serinin üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek final eşleşmesinde toplamda 3 galibiyete ulaşan takım Dörtlü Final’e yükselecek. İki takımın da birer galibiyeti bulunuyor. Çeyrek finaldeki ilk müsabakayı Olympiakos 79-68 kazanırken, ikinci maçta Fenerbahçe Beko 82-78 skorla galip ayrıldı. THY Avrupa Ligi’nde bugüne dek 28 kez karşılaşan iki takım arasında 14’ünü Fenerbahçe Beko, 14’ünü ise Olympiakos kazandı. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen maç için nefesler tutuldu. Zorlu mücadelenin detayları araştırılmaya başladı. Peki Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman? THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 3 Mayıs 2023 Çarşamba (yarın) saat 20.45'te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.