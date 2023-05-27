Fenerbahçe Beko - Tofaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol Süper Ligi play-off turunda Fenerbahçe Beko, Tofaş'ı konuk edecek. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın detayları belli oldu. İşte Fenerbahçe Beko - Tofaş maçının detayları...

Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bu turda Fenerbahçe Beko, Tofaş ile karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu karşılaşmada galip gelen takım yarı finale yükselmek için avantaj elde edecek. Rövanş maçı 31 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Fenerbahçe, ligde bu sezon çıktığı 30 maçta 24 galibiyet ve 6 yenilgi aldı. 2. sırada mücadelesine devam ediyor.

Konuk ekip Tofaş ise, ligde bu sezon çıktığı 30 maçta 15 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Mücadelesine 7. sırada devam ediyor.

Fenerbahçe Beko, rakibi Tofaş ile lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Tofaş karşısında 62 galibiyeti var.

Spor tutkunlarının heyecanla beklediği maç için geri sayım başladı. Peki Fenerbahçe Beko - Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko - Tofaş maçı ne zaman?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Tofaş maçı bugün saat 20:30’da başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.