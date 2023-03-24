Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 30. haftasında evinde Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 30. hafta maçında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas'ın kozlarını paylaşacağı Euroleague maçının detaylarını araştırmaya başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Euroleague'de oynadığı 29 maçın 17'ini kazanırken 12 maçta sahadan mağlup ayrıldı. Sarı lacivertliler Euroleague'de 5. sırada yer alıyor. Zalgiris Kaunas ise 29 maçta 15 galibiyet 14 mağlubiyet alarak 18 takımın bulunduğu Euroleague'de 8. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları… Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı 24 Mart Cuma (bugün) günü saat 20.45'te oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport kanalından canlı yayınlanacak..