Fenerbahçe camiası şokta! Premier Lig devi, yıldız oyuncuyu alacak Usta teknik adam İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’ye gelişiyle birçok oyuncunun performansı arttı. Bu sezon takıma katkısıyla gönüllerde taht kuran yıldız oyuncu için İngiliz ekibi devreye girdi.

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Süper Lig ve Konferans Ligi'nde bu sezon büyük bir başarı grafiği yakalayan Fenerbahçe, 18 maçta kazandığı zaferlerle taraftarlarını sevindiriyor.

Özellikle İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesi, bazı oyuncuların performansına önemli ölçüde katkı sağladı.

Bu oyunculardan biri de Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Bright-Osayi Samuel.

Fenerbahçe'nin sağ bekte oynayan bu yetenekli futbolcusu, sadece savunmada değil aynı zamanda hücumda da etkili performans sergiliyor.

Bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Samuel, 2 gol atma başarısı gösterirken, takım arkadaşlarına da 3 asist yaparak önemli bir skor katkısı sağladı.

Bu etkileyici performansıyla, İngiliz futbol kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Bright-Osayi Samuel, ara transfer döneminde gidecek mi?

Premier Lig ekibi kancayı taktı!

A Spor’da yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel için İngiliz ekibi Crystal Palace, ara transfer döneminde teklif yapacak. Bedeli 7.5 milyon Euro olan Samuel için, bu bedelin üzerinde bir teklifle gidecek.