Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak. İşte kritik maçın bilgileri..

ensonhaber.com Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geleceği mücadelenin detayları merak uyandırdı. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe yeni sezona fırtına gibi başladı. Sarı lacivertliler bu sezon oynadığı 6 lig maçının hepsini kazanarak 18 puan topladı. Fenerbahçe bu sezon oynadığı 13 resmi maçın hepsini kazanarak Avrupa'da zirveye yerleşti. İsmail Kartal ve öğrencileri bugün oynayacakları Çaykur Rizespor maçınıda kazanarak seriyi sürdürmek istiyor. İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor ise bu sezon oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi topladığı 11 puan ile ligde 6. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 1 Ekim Pazar (bugün) günü saat 16:00'da oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.