Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak.
Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan sarı lacivertliler şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde kaybetti.
Jose Mourinho ve öğrencileri taraftarı önünde Eyüpspor engelini aşarak Galatasaray'ın mağlup olmasını bekleyecek.
Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Futbolseverler, Fenerbahçe ile Eyüpspor maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
İşte, Fenerbahçe - Eyüpspor maçının detayları...
Fenerbahçe - Eyüpspor maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Eyüpspor maçı 18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.