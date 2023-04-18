Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Alagöz Holding'in Galatasaray Çağdaş Faktoring ile ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında karşılaşması bekleniyor. Maçın saati ve kanalı ilgiyle takip ediliyor. Peki Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı ne zaman?

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleşecek mücadelenin ayrıntıları merak ediliyor. Normal sezonu 2. sırada bitirmiş olan Fenerbahçe Alagöz Holding, hafta sonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup etmiş ve bu galibiyetle beraber şampiyonluğa ulaşmıştı. Peki maç ne zaman?

Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı ne zaman?

Heyecanlı karşılaşmanın saat 20.00'de başlaması bekleniyor.

18 Nisan 2023 Salı günü Metro Enerji Salonu'nda gerçekleşecek olan müsabaka saat 20.00’da başlamış olacak. İlgiyle takip edilecek karşılaşma Sports TV’den canlı şekilde yayınlanmış olacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise normal sezonu 3. sırada tamamlamıştı. FIBA Avrupa Kupası'nda finalde Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e iki maçta da mağlup oldu ve böylece 2. oldu.

Her iki takımın da bu sezon ligde oynadığı iki mücadeleyi Fenerbahçe Alagöz Holding kazandı. İlgiyle takip edilen ligin ilk yarısında rakibini sahasında 80-72 mağlup eden Fenerbahçeli ekip, ayrıca ikinci yarıda deplasmanda oynadığı maçtan da 80-62 galip şekilde ayrıldı.