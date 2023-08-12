Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman? Süper Lig FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. İki ekibinde hedefi hanesine 3 puan yazdırmak. Karşılaşmaya kısa bir zaman kala detayları araştırılmaya başladı. Peki Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta dün itibarıyla başladı. Heyecan dolu yeni sezon futbol tutkunlarının gündeminde. Ligin ilk haftasında sezona bomba gibi hazırlanan Fenerbahçe, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon yoluna İsmail Kartal ile devam eden sarı-lacivertliler, ligin ilk maçını kazanarak moral yükseltmek istiyor. Ryan Kent, Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, zorlu bir mücadeleye çıkacak. Mücadeleye kısa bir zaman kala futbolseverler "Fenerbahçe - Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar... Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman? Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Gaziantep maçı 13 Ağustos 2023 Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.