Fenerbahçe - Hatayspor maçı şifresiz mi? İşte Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve yayın kanalı... Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında lider Fenerbahçe, Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon 16 maçta 16 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, seriyi sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

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Süper Lig'in 9. haftasında heyecan dorukta! Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da çıktığı 16 maçtan da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada puan kaybı yaşamamak için kararlı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın liderliğindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan ve 17 averajla girdi. Ligde liderlik koltuğunda oturuyor.

Ancak Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor gibi önemli isimler, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe taraftarları ve futbolseverler, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı araştırılmaya başladı. İşte merak edilenler...

Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman?

Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Hatayspor maçı 22 Ekim 2023 Pazar günü (yarın) saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından şifreli canlı yayınlanacak.

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