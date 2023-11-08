Fenerbahçe istedi, Aslanlar kaptı! Dünya yıldızı Galatasaray’a geliyor Hem lige hem de Devler Ligi'nde üstün performansıyla mücadele eden Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe'nin de istediği dünya yıldızını renklerine bağlayacak.

ensonhaber.com

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yükselen performansıyla adından söz ettiren Galatasaray, yeni bir transfer hamlesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, sezonun devre arasını da verimli geçirmek ve şampiyonluğa odaklanmak amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi.

Kadroda yaşanan bazı sıkıntılar sebebiyle takımda transfer ihtiyacı doğdu.

Galatasaray yönetimi ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkması durumunda ekonomik olarak daha rahat transfer hamleleri yapabilecek.

Gelen bilgilere göre Galatasaray, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin büyük bir ilgiyle istediği bir dünya yıldızını transfer etmek için harekete geçti.

PSG'nin yıldızına kancayı taktı!

A Spor’da yer alan habere göre; Galatasaray, PSG’de forma giyen Danilo Pereira’yı kadrosuna katmak istiyor.

Özellikle Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde bu oyuncuyu transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak sonuç alamadığı biliniyor. Galatasaray'ın ise bu konuda ciddi bir hamle yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Transfer sürecinde PSG'nin Danilo Pereira için yaklaşık 5-6 milyon Euro civarında bir transfer ücreti talep ettiği bildirildi.

Galatasaray'ın, bu talebi karşılamak ve oyuncuyu renklerine katmak için yoğun bir çalışma yürüttüğü ifade edildi.