Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? FB kupa maçı canlı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak. Zorlu mücadelenin detayları belli oldu. Futbolseverler tarafından araştırmalar hız kazandı. İşte FB - Kayserispor kupa maçının detayları...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bu turda Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak. İki takım yarı final için mücadele edecek. Tek maç usulüne göre oynanacak olan Fenerbahçe - Kayserispor maçında galip gelen taraf yarı finalde Sivasspor’un rakibi olacak. Derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe’de gözler kupa maçına çevrildi. 5. turdan turnuvaya dahil olan sarı-lacivertliler Çaykur Rizaspor’u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. 4. turdan turnuvaya dahil olan konuk ekip Kayserispor ise son 16 turunda Antalyaspor’u uzatmalarda yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Kritik maç için geri sayım başladı. Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları... Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Kayserispor maçı, yarın saat 20.30'da başlayacak. Maç, A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz yayınlanacak.