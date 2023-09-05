Fenerbahçe kimleri transfer etti? İşte Fenerbahçe'ye gelen futbolcular.. Fenerbahçe 2023-2024 transferleri.. Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı tüm transferleri sizler için derledik. İşte, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde fırtınalar estiren Fenerbahçe'nin yaptığı transferler..

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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe elemeleri geçerek gruplara kalmayı başardı.

Konferans Ligi H Grubu’nda yer alan Fenerbahçe, Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) ile eşleşti.

Sarı lacivertliler hem Süper Lig'de hem Konferans Ligi'nde başarı elde etmek için kadrosunu güçlendiriyor.

Transfer döneminde birçok yıldız ismi kadrosuna katan Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor.

Futbolseverler Fenerbahçe'nin şimdiye kadar yaptığı transferleri araştırmaya başladı. Sarı lacivertli takımın yaptığı tüm transferleri sizler için derledik.

İşte Fenerbahçe'nin transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular..

Ezin Dzeko

Fenerbahçe son olarak Inter'de forma giyen Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Dzeko Fenerbahçe'den yıllık 4.2 Milyon Euro sezonluk ücret alacak.

Ryan Kent

Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı. Ryan Kent bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Alexander Djiku

Fenerbahçe, Strasbourg'un Fransız asıllı Ganalı milli stoperi Alexander Djiku’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.

Umut Nayir

Eyüpspor'dan ayrılan Umut Nayir Fenerbahçe ile el sıkıştı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Sebastian Szymanski

Fenerbahçe, Dinamo Moskova forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Sarı lacivertliler Sebastian Szymanski'nin eski kulübüne 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu ücret 4 sene içinde eşit taksitler halinde ödenecek.

Dusan Tadic

Sarı-lacivertliler, Ajax'tan ayrılan Dusan Tadic'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe Tadic'e 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Euro ödeyecek.

Rodrigo Becao

Fenerbahçe Udinese'den transfer ettiği Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe bu transfer için Udinese'ye 8.3 milyon Euro bonservis bedelinin 3 yılda 5 eşit taksitte ödeneceğini duyurdu.

Bartuğ Elmaz

Fenerbahçe, Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz’ı Marsilya’dan renklerine bağladı.

Mert Müldür

Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür'ü renklerine bağladı. Fenerbahçe Mert Müldür'ün bonservisine 2.7 milyon Euro ödeyecek fakat bu ücret bonuslarla birlikte 3.5 milyon Euro’ya ulaşabilir. 4 yıllık anlaşma yapılan 24 yaşındaki Mert’e ise yılda 1.2 milyon Euro garanti ücret verilecek.

Fred

Fenerbahçe, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Fred'i 9.7 milyon Euro bedelle transfer etti. Sarı lacivertliler, 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Fred'in bonservis ücretini 4 senede toplam 8 taksitte ödeyecek.

Cengiz Ünder

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder 15 Milyon Euro bonservis ile Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, 15 Milyon euro'luk bonservis bedelinin 4 senede ödeneceği belirtildi. 26 yaşındaki milli futbolcu Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Dominik Livakovic

Altay Bayındır'ı Manchester United'a satan Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Sarı lacivertliler Livakovic için kulübü Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro + 950 bin euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.