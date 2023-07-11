Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçları için Rusya’da! İkinci hazırlık maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kaldıran Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Rusya'da katıldığı hazırlık turnuvasında 2. hazırlık maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile mücadele edecek. Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya gelmişti. Zenit ile berabere kalan sarı-lacivertliler, penaltılarda mağlup oldu. Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık müsabakası futbol tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Detaylar araştırılmaya başladı. Peki Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte detaylar... Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman? Gazprom Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 19:30'da başlayacak. Maç, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.