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Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz mi? Ludogorets - Fenerbahçe maçının saati ve yayın kanalı...

Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz mi? Ludogorets - Fenerbahçe maçının saati ve yayın kanalı... UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, Bulgaristan ekibi Ludogorets'e konuk oluyor. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi maçı şifresiz mi? Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?