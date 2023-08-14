Fenerbahçe Mısırlı stoperini resmen açıkladı! Omar Fayed kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe, Mısırlı stoper Omar Fayed’i kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını açıkladı. Bu açıklama sonrası genç futbolcu hakkında aramalar hız kazandı. İşte Omar Fayed'in merak edilen kariyeri..

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i transfer etmek için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor.

Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı.

Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi.

Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed’in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Transfer haberinin ardından Omar Fayed hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Omar Fayed hakkında internette arama yapmaya başladı. Genç futbolcunun kariyeri merak edildi.

Peki, kimdir Omar Fayed? İşte kariyeri..

Omar Fayed kimdir?

Omar Fayed 4 Temmuz 2023 yılında Mısır'da dünyaya geldi. El Mokawloon takımında forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Omar Fayed'in güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 500 bin Euro.

Omar Fayed, Mokawloon formasıyla 29 maçta forma giydi. Genç oyuncu Mısır U20 ve U23 milli takımlarının formasınıda 6 kez giydi.