Fenerbahçe mutlu sona ulaştı! Dominik Livakovic kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte kariyeri.. Fenerbahçe, uzun süredir transfer etmek istediği Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin açıklanmasının ardından Dominik Livakovic'in kariyeri merak uyandırdı. İşte merak edilen kariyeri..

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Fenerbahçe uzun süredir gündeminde olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada Dominik Livakovic ve takımı Dinamo Zagreb ile anlaşıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

1,87 boyundaki Dominik Livakovic özellikle Hırvatistan milli takımındaki performansıyla son yıllarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar transfer haberinin açıklanmasının ardından Dominik Livakovic hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Peki, kimdir Dominik Livakovic? İşte merak edilen kariyeri..

Dominik Livakovic kimdir?

Dominik Livakovic 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı.

2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu.

Profesyonel kariyerine 2012 yılında NK Zagreb takımında başlayan Dominik Livakovic daha sonra Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Livakovic 7 sezondur Dinamo Zagreb forması giyiyor.

2017 yılından bu yanan Hırvatistan A Milli Futbol takımında forma giyen başarılı kaleci 2023/2023 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.