Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya 2-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe, rövanş maçına çıkıyor. Taraftarlar Fenerbahçe'nin çeyrek finale nasıl yükseleceğini sorguluyor. Peki Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? TV8,5 kanalında yayınlanacak mı? İşte detaylar ve muhtemel 11'ler.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk ayağında İspanya ekibi Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş maçına çıkacak. Sevilla'yı Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak olan sarı-lacivertliler çeyrek finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, bu maçta forma giyemeyecek. İsimleri UEFA listesinde yer almayan Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da Sevilla maçında olmayacak. Kritik maça kısa bir zaman kala sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin nasıl tur atlayacağını sorguluyor. Peki Fenerbahçe çeyrek finale nasıl çıkacak? Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler... Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe’nin bu maçta 3 farkla galibiyet almaktan başka şansı yok. Kadıköy’de oynanacak olan maçta Fenerbahçe 2-0’lık üstünlük kurarsa maç uzatmalara gidecek. Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Sevilla maçı bugün saat 20:45’te başlayacak. Maç EXXEN platformunda canlı olarak yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Osayi, Rossi, Valencia, Batshuayi Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Navas, Acuna, Torres, Gil, En-Nesyri