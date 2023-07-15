Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Rusya'daki üçüncü ve son hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe buradaki üçüncü hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler Pari Premier Cup'ta oynadığı ilk iki maçtan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe ilk maçında Zenit'e penaltı atışları sonucu 4-3 yenilirken ikinci maçında ise Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu. İsmail Kartal ve öğrencileri Rusya kampındaki son hazırlık maçında Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler Fenerbahçe ile Neftçi Bakü arasında oynanacak hazırlık maçının detaylarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı ne zaman? Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı 15 Temmuz Cumartesi (bugün) günü saat 14:00'te oynanacak. Smena Stadyumu’nda oynanacak maç S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.