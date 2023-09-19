Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H grubu ilk maçında sahasında Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. İşte kritik maçın detayları..

ensonhaber.com Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H grubu ilk maçında evinde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile mücadele edecek. Temsilcimiz Fenerbahçe H grubunda Nordsjaelland, Spartak Trnava ve Ludogorets ile eşleşti. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler grubun favorisi olarak gösteriliyor. Futbolseverler Fenerbahçe ile Nordsjaelland arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı ne zaman? Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı 21 Eylül Perşembe günü 19:45'te oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak. Biletler satışa çıktı Fenerbahçe - Nordsjaelland maçının bilet satış programı şu şekilde: 18.09.2023 Pazartesi Saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (2 adet bilet) 19.09.2023 Salı günü Saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine (1 adet bilet) 20.09.2023 Çarşamba günü Saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır. Bilet fiyatları şöyle: Kuzey-Spor Toto Tribünü: 600,00 TL Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.100,00 TL Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.200,00 TL Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.300,00 TL Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.450,00 TL Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.600,00 TL Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 2.200,00 TL Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.500,00 TL Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 2.900,00 TL Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 3.400,00 TL Maraton Alt E Blok: 3.800,00 TL Fenerium Alt Avis E Blok: 11.000,00 TL

Salih Demirgan

Seo Editor

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