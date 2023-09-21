Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Konferans Ligi maçı muhtemel 11’ler… UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland’ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi, maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'i araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ensonhaber.com Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland’ı Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, sezona oldukça etkili bir başlangıç yaparak Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi maçı da galibiyetle sonlandırdı. Antalyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan Cengiz Ünder, Nordsjaelland karşılaşmasında forma giyemeyecek. Cengiz Ünder'in eksikliği, Fenerbahçe'nin hücum gücünü nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Fenerbahçe taraftarları ve futbolseverler, bu kritik mücadele öncesinde maçın detaylarını araştırmaya başladı. Sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'deki muhteşem atmosferiyle Avrupa sahnesinde de başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. İşte maçın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler… Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ülker Stadı'nda oynanacak olan UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı bu akşam saat 19:45'te başlayacak. Karşılaşma, EXXEN'de yayınlanacak. FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇI CANLI İZLE Muhtemel 11'ler Fenerbahçe: Livakovic, Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde (Ferdi), İsmail, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci (King), Kent, Batshuayi Nordsjaelland: A.Hansen, Villadsen, Nagalo, K.Hansen, Frase, Tverskov, Svensson, Diamonde, Osman, Schjelderup, Ingvartsen

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