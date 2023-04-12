Fenerbahçe Opet - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank karşı karşıya gelecek. İşte dev maçın detayları..

Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimizin karşılaşacağı mücadele öncesi maçın detayları merak uyandırdı. Voleybol severler mücadelenin ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında geçtiğimiz hafta oynanan maçı Fenerbahçe Opet deplasmanda 3-0'lık skor ile kazandı. Fenerbahçe Opet ve VakıfBank finale kalabilmek için yarı final ikinci maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri.. Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı ne zaman? Fenerbahçe Opet - VakıfBank maçı 13 Nisan Perşembe (yarın) günü saat 19.00'da oynanacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak olan Fenerbahçe Opet Vakıfbank maçı Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.