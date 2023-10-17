Fenerbahçe - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE THY EuroLeague'in 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Panathinaikos'u konuk edecek. Maçın detayları basketbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Panathinaikos basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

ensonhaber.com Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in heyecanını yaşamaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, üçüncü haftada Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk ederek zorlu bir müsabakaya çıkacak. Fenerbahçe Beko, sezona THY EuroLeague'de EA7 Emporio Armani Milan karşısında evinde 85-82'lik galibiyetle başlayarak umut veren bir başlangıç yaptı. Ancak ikinci haftada İspanyol ekibi Valencia Basket karşısında deplasmanda 77-74 mağlup olarak zorlu bir deplasman engelini aşamadı. Şimdi, Fenerbahçe Beko'nun önünde Panathinaikos maçı var. Sarı-lacivertli takım, taraftarlarını bu kritik mücadelede sevindirmek istiyor. Basketbol tutkunları ve Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İşte maçın saati ve yayın kanalı… Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman? Ülker Spor ve etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Panathinaikos maçı, bugün saat 21:15'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport kanalından canlı yayınlanacak. FENERBAHÇE - PANATHİNAİKOS MAÇI CANLI İZLE