Fenerbahçe - Panathinaikos maçı saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI İZLE

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in heyecanını yaşamaya devam ediyor.
Sarı-lacivertli takım, üçüncü haftada Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk ederek zorlu bir müsabakaya çıkacak.
Fenerbahçe Beko, sezona THY EuroLeague'de EA7 Emporio Armani Milan karşısında evinde 85-82'lik galibiyetle başlayarak umut veren bir başlangıç yaptı. Ancak ikinci haftada İspanyol ekibi Valencia Basket karşısında deplasmanda 77-74 mağlup olarak zorlu bir deplasman engelini aşamadı.
Şimdi, Fenerbahçe Beko'nun önünde Panathinaikos maçı var. Sarı-lacivertli takım, taraftarlarını bu kritik mücadelede sevindirmek istiyor.
Basketbol tutkunları ve Fenerbahçe taraftarları, karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İşte maçın saati ve yayın kanalı…
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı ne zaman?
Ülker Spor ve etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Panathinaikos maçı, bugün saat 21:15'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.