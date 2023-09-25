Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! İşte yeni 6 numarası: İmzalar atılıyor… Trendyol Süper Lig’de 5’te 5 yapan lider Fenerbahçe, taraftarını heyecanlandıracak bir transfer hamlesi gerçekleştirdi. Takımın yeni 6 numarası sonunda belirlendi. Detaylar haberimizde...

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Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Fenerbahçe, uzun bir süredir 6 numara transferi için yoğun bir çaba sarf ediyordu.

Ancak hem yönetim hem de teknik heyetin çabalarına rağmen istenilen kalitedeki bir futbolcunun maliyetinin yüksek olması ve gündemdeki transfer opsiyonlarının beklentileri karşılayamaması nedeniyle Fenerbahçe, transferi gerçekleştirememişti.

Süper Lig'de şampiyonluk için favori olarak görülen Fenerbahçe, taraftarlarını bile şaşırtacak bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın onayıyla defansif orta saha pozisyonunu mevcut kadro içinden doldurma kararı aldı.

İşte Kanarya’nın yeni 6 numarası…

Yolda devam!

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Miguel Crespo ile ilgili önemli bir karar aldı. İki hafta öncesine kadar satışı düşünülen tecrübeli futbolcu Miguel Crespo, şimdilik takımda kalıyor.

İsmail Kartal, 2022'de birlikte çalıştığı Portekizli futbolcunun kısa vadede takıma önemli katkılar sağlayabileceğini yönetimle paylaştı.

Miguel Crespo'nun takımda kalmasını sağlamak amacıyla Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun kontratını üç yıl daha uzatacak.