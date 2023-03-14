Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanalda? TV8,5 şifresiz yayınlayacağı maçları açıkladı.. TV8,5 kanalının 14 Mart ve 16 Mart tarihleri arasında yayınlayacağı şifresiz maçlar belli oldu. İşte şifresiz izlenecek o maçlar..

Avrupa kupalarında bu hafta birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu 2. maçlarının heyecanı yaşanacak.

Futbolseverler maçların yayınlanacağı kanalları araştırmaya başladı. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarının hangi kanallarda yayınlanacağı merak ediliyor.

Avrupa kupalarında oynanan maçlar EXXEN ekranlarında yayınlanıyor ancak son dönemde bazı maçlar TV8,5 kanalından yayınlanmaya başladı.

Özellikle Fenerbahçeli taraftarlar Sevilla ile oynanan ilk maçın bu kanalda şifresiz yayınlanmasını istemişti ancak bu gerçekleşmedi.

Peki bu hafta TV8,5 kanalında hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte TV8,5'da yayınlanacak dev maçlar..

İşte TV8,5 tarafından bu hafta yayınlanacak şifresiz maçların programı..

Salı

23:00 Inter - Porto (Şampiyonlar Ligi)

Çarşamba

23:00 Napoli - Eintracht Frankfurt (Şampiyonlar Ligi)

20:00 Başakşehir - Gent (Konferans Ligi)

Perşembe

20:45 Real Betis - Manchster United (UEFA Avrupa Ligi)

TV8,5 tarafından açıklanan yayın akışına göre Fenerbahçe - Seville ve Sivasspor - Fiorentina maçları şifresiz olarak yayınlanmayacak. Bu maçlar EXXEN üzerinden izlenebilecek.