Fenerbahçe - Sivasspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası yarı final Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen kritik maçın detayları belli oldu. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları başlıyor. Deplasmandan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler kupa turnuvasında sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükseldi. Geçtiğimiz sezon kupayı alan Sivasspor, Gaziantep’in ligden çekilmesi sebebiyle çeyrek final oynamadan direkt yarı finale yükseldi. Fenerbahçe, yarı finalin ilk turunda Sivasspor’la berabere kalmıştı. Bu maçın beraberlikle sonuçlanması durumunda uzatmalara gidilecek. Eşitliğin bozulmaması durumunda ise penaltı atışları gerçekleşecek. Fenerbahçe’de Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte detaylar... Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Sivasspor kupa maçı 24 Mayıs 2023 Çarşamba (yarın) saat 20:30'da başlayacak. Maç, A Spor'dan canlı yayınlanacak.