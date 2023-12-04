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Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor’u konuk edecek. Futbolseverler maçın detaylarını araştırılmaya başladı. İşte detaylar ve muhtemel 11'ler...