Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de maç eksiğiyle ikinci sıraya düşen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek için sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.
34 puan ve averajla liderlik koltuğunu kaybeden İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.
Fenerbahçe, Sivasspor maçında uzun zamandır yokluğunu hissettiği Fred ve Djiku’ya kavuşacak.
Ancak, takımda sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın henüz tam anlamıyla hazır değil.
Karşılaşmaya kısa bir zaman kala araştırmalar da hız kazandı. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman?
Ülker Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Sivasspor maçı bu akşam saat 20:00’de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic | Ferdi, Oosterwolde, Samet, Osayi-Samuel | İsmail Yüksek, Fred, Szymanski | İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal | Uğur, Caner, Camara, Alaaddin | Charisis, Yunus Emre, Saiz, Burak, Emrah | Manaj.