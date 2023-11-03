Fenerbahçe - Trabzonspor ne zaman saat kaçta? FB - TS derbisi hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp liderliği geri almanın peşinde. İşte zorlu mücadelenin detayları...

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak olan dev derbi, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Hem ligde hem de Avrupa'da çıktığı 19 maçı da kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Ligde 30 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, bu pozisyonlarını korumak için Trabzonspor karşısında galip gelmeyi hedefliyorlar.

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş bu müsabakada forma giyemeyecek.

Tüm bu detaylarla birlikte, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki mücadelenin tarihi, saati ve hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman?

Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 4 Kasım 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe muhtemel 11'i

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.