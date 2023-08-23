Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler) UEFA Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi turnuvasında gösterdiği başarılı performansla adını duyurmaya devam ediyor.

3. eleme turunda Slovenya ekibi NK Maribor'u eleyerek turnuvaya damga vuran sarı-lacivertliler, şimdi de Hollanda ekibi Twente ile kozlarını paylaşacak.

Tribünlerde yerini alacak olan taraftarlar ve ekran başında heyecanla maçı takip edecek futbolseverler için maçın günü, saati ve muhtemel ilk 11 hakkında bilgiler merak ediliyor.

Fenerbahçe'nin Twente maçları için bildirdiği kadroda yeni transferler de yer alıyor.

Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman?

Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Twente maçı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü (yarın) saat 20:00’de başlayacak. Maç, S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe muhtemel 11

İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.