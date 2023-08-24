Haberler



Bilgi



Fenerbahçe - Twente maçı şifresiz mi? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Twente canlı izle.. Abone Olun

Fenerbahçe - Twente maçı şifresiz mi? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Twente canlı izle.. UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında oynanacak olan Fenerbahçe - Twente maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte detaylar..

ensonhaber.com Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi konuk edecek. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'e ve Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler Twente engelini aşarak Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Fenerbahçe ile Twente arasında oynanacak maç için geri sayım başlarken maçın yayınlanacağı kanal merak uyandırdı. Futbolseverler Fenerbahçe - Twente maçının hangi kanalda yayınlanacağını arama motorlarında sık sık araştırıyor. Fenerbahçe - Twente maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte Fenerbahçe - Twente maçın yayınlanacağı kanal..

Fenerbahçe - Twente maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Twente maçı 24 Ağustos 2023 Perşembe (bugün) günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 20:00'da başlayacak mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

Google News

Abone Ol