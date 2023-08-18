Fenerbahçe - Twente play-off maçı ne zaman? Twente hangi ülkenin takımı? UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Maribor’u eleyerek play-off turuna adını yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi de belli oldu. İşte Fenerbahçe - Twente maçının detayları...

ensonhaber.com UEFA Konferans Ligi Ön Eleme turunda play-off heyecanı başlıyor... Turnuvaya 2. ön eleme turundan katılan temsilcimiz Fenerbahçe, Zimbru'yu toplamda 9-0'lık skorla mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda ise Slovenya ekibi Maribor ile kozlarını paylaştı. dün akşam gerçekleşen rövanş maçının ardından toplamda toplamda 6-1'lik skor kaydetti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Maribor'u eleyerek play-off turuna adını yazdırdı. Konferans Ligi play-off turundaki rakibi ise Twente oldu. Futbol tutkunları zorlu mücadelenin detaylarını ve Twente takımını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Twente hangi ülkenin takımı, kaçıncı ligde oynuyor? İşte detaylar... Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman? Konferans Ligi play off turundaki Fenerbahçe - Twente maçı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak. Maçın saati ve yayın kanalı henüz netleşmedi. Twente hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe’nin play-off rakibi Twente, Hollanda takımıdır. 1965 yılında kurulan kulüp, 1. Lig Eredividie’de yer alıyor.