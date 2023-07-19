Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi’nde bu sezon Fenerbahçe, ülkemizi temsil edecek. Sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe’nin Konferans Ligi’ndeki rakibini ve maçın detaylarını merak ediyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil edecek. Sarı-lacivertli kulübün UEFA Konferans Ligi maçı, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’ne 2. ön eleme turundan dahil olacak. Eleme turu maçları için heyecan dorukta. Merak edilen konulardan biri de Fenerbahçe’nin rakibi oldu. Sarı-lacivertlilerin rakibi yarın belli olacak. Peki Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? İşte merak edilenler... Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesinin galibi, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda rakibi olacak.