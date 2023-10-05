Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı hangi kanalda? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı EXXEN'de mi? Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlancağı hakkında aramalar hız kazandı. İşte mücadelelerin canlı yayınlanacağı kanallar..

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş ve Fenerbahçe gruplarındaki ikinci maçlarına bu akşam çıkıyor.

Ülke puanı için son derece büyük önem taşıyan Avrupa maçları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş grup D grubu ikinci maçında sahasında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.

Siyah beyazlılar D grubunda Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile gruptan çıkma mücadelesi veriyor. Temsilcimiz gruptaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı.

Grubun diğer maçında ise Lugano ve Bodo/Glimt 0-0 berabere kalarak 1'er puan aldı.

Öte yandan Konferans Ligi'nde H grubunda yer alan diğer temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçında sahasında FC Nordsjaelland'ı 3-1 ile geçerek 3 puanın sahibi olmuştu.

İsmail Kartal ve öğrenciler gruptaki ikinci maçında deplasmanda Spartak Trnava'ya konuk olacak.

Futbolseverler Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oynayacağı Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçları hangi kanalda? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte detaylar..

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş ve Fenerbahçe gruplarındaki ikinci maçları 5 Ekim Perşembe (bugün) günü oynayacak. İki temsilcimizin maçlarıda EXXEN platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

19:45 Beşiktaş - Lugano (EXXEN)

22:00 Spartak Trnava - Fenerbahçe (EXXEN)