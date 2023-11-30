Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı TV8,5'da mı? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı? UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasının 5. maçları bugün oynanacak. Müsabakaları televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte şifresiz yayınlanacak Konferans Ligi maçlarının listesi..

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UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Konferans Ligi gruplarındaki 5. maçlar maçlar 30 Kasım Perşembe (bugün) günü oynanacak.

Futbolseverler Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.

Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ve Fenerbahçe 30 Kasım Perşembe günü gruplarındaki 5 maçlarına çıkacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı kalmadı.

Futbolseverler Beşiktaş-Club Brugge ve Nordsjaelland-Fenerbahçe maçlarının yayınlanacağı kanalı öğrenmek istiyor.

Konferans Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı olan Acun Medya Konferans Ligi'nde bazı maçları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.

UEFA Konferans Ligi'nde şifresiz yayınlanacak olan maçlar TV8,5 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Peki, Konferans Ligi'nde hangi maçlar TV8,5 kanalında yayınlanacak? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte detaylar..

TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar

TV8,5 bu hafta Konferans Ligi'nde herhangi bir maçı yayınlamayacak. TV8,5'ta UEFA Avrupa Ligi'nden bir mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek. İşte o maç..

20:45 AEK - Brighton & Hove Albion (TV8,5)

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplarındaki beşinci maçları 30 Kasım Perşembe günü oynayacak. İki takımımızın maçlarıda EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

20:45 Beşiktaş - Club Brugge (EXXEN)

23:00 Nordsjaelland - Fenerbahçe (EXXEN)