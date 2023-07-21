Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman? İşte rakipler ve maç tarihi… UEFA Konferans Ligi’nde bu yıl ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın hangi takımlarla karşılaşacağı kesinleşti. İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri ve maç tarihi…

UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu maçları için heyecan dorukta! Avrupa Ligi’nde bu sezon ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Zimbru ile karşı karşşıya gelecek. Beşiktaş ise Tirana ile eşleşti. 2. ön eleme turu maçlarının başlamasına kısa bir zaman kala araştırmalar da hızlandı. Peki Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman? İşte rakipleri ve maç tarihleri... UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman? · Fenerbahçe - La Fiorita/Zimbru (26 Temmuz Çarşamba, 21.00) · Cluj - Adana Demirspor (27 Temmuz Perşembe, 20.30) · Beşiktaş - Dinamo Batumi/Tirana (27 Temmuz Perşembe, 21.00)