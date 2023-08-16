Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Fred dünya yıldızını getirecek…

Fenerbahçe, transferleriyle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Cengiz Ünder ve Fred gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sürpriz bir hamleyle Mısırlı genç stoper Omar Fayed'i Türkiye’ye getirmişti.
Öte yandan uzun süredir Livakovic için görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe, Hırvat ekibi Dinamo Zagreb’e resti çekmişti.
Bu gelişme sonrası yeni kaleci arayışına giren sarı-lacivertli kulüp, aradığı oyuncuyu buldu.
Kadroya yeni katılan Fred, dünyaca ünlü yıldızı İstanbul'a getirmek için transferde devreye girdi. İşte yeni kaleci...
David De Gea’dan heyecanlandıran yorum!
Fenerbahçe Livakovic için Dinamo Zagreb’e rest çekerken, dünyaca ünlü kalecinin Fenerbahçeli Fred’in sosyal medya paylaşımına yaptığı yorum taraftarları heyecanlandırdı.
Manchester United’dan ayrılan İspanyol kaleci David De Gea, eski takım arkadaşı Fred’in ilk idman fotoğrafının altına “Büyük oyuncusun” yorumunu ekledi.
Taraftarlardan çağrı!
Yorumun öncesinde ise De Gea’nın Fred’e Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'de oynayıp oynamayacağını sorduğu iddia edildi.
Bunu gören taraftarlar Başkan Ali Koç'a De Gea'yı alması çağrısında bulunurken, sarı-lacivertlilerin girişimlerde bulunabileceği öne sürüldü.