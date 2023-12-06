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Fenerbahçe yeni Kim Min-Jae’sini buldu! Rakipler tir tir titreyecek...

Fenerbahçe yeni Kim Min-Jae’sini buldu! Rakipler tir tir titreyecek... Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe’de, ara transfer döneminde stoper takviyesi için harekete geçildi. Teknik direktör İsmail Kartal, o isme kancayı taktı.