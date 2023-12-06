Fenerbahçe yeni Kim Min-Jae’sini buldu! Rakipler tir tir titreyecek...

Fred’in geri dönüşüyle formunu yakalayan Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Son dönemde defans hattında yaşanan sakatlıklar, sarı lacivertli takımın ocak ayında stoper transferi için harekete geçmesine sebep oldu.
Luan Peres'in sakatlığı devam ederken geri dönüş tarihi belirsizliğini koruyor. Öte yandan, Becao'nun dönüşünün Şubat ayına kadar uzayabileceği öngörülüyor.
Sarı lacivertli yönetim, defans hattındaki mevcut sakatlıkların etkilerini en aza indirmek ve takımın denge ve güvenliğini korumak adına devre arasında stoper transferi yapma kararı aldı.
Ocak ayında Süper Lig’in yıldızını kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe, yeni duvarını buldu
Sabah’ta yer alan habere göre; Konyaspor’un stoperi Adil Demirbağ, İsmail Kartal’ın radarına girdi.
26 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 1.5 yıl sonra sona erecek. Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde uygun bir teklifle işi çözmeyi planlıyor.