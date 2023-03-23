Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ile Zenit depremzedeler için düzenlenen hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte futbolseverlerin yakından takip ettiği maçın bilgileri..

Fenerbahçe ve Zenit depremzedeler için düzenlenen bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Tüm geliri depremzedelere bağışlanacak olan Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler Rus ekibi Zenit ile bir hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'de Zenit maçı öncesi Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile maç hakkında bilgi verdi. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımız, liglere verilen milli arada Rusya temsilcisi Zenit ile özel maçta karşılaşacak. Geliri afet bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanacak bu özel karşılaşmaya tüm futbolseverleri bekliyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız."

Bu açıklama sonrası maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal araştırılmaya başladı. Peki Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Zenit maçı 23 Mart 2023 Perşembe (bugün) günü saat 19.00'da oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele FB TV ve S Sport Plus kanallarından naklen yayınlanacak.