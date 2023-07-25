Fenerbahçe - Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi? FB Konferans Ligi maçı canlı izle Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başladı. Peki Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, kendi sahasında Zimbru karşısında galibiyet elde edip, avantajla tura başlamak istiyor. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başladı. Futbolseverler için nefesler tutuldu. Peki Fenerbahçe - Zimbru maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? FB Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar... Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman? Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Zimbru maçı 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 21:00'da başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalından şifreli olarak yayınlanacak. FENERBAHÇE - ZIMBRU MAÇI CANLI İZLE Fenerbahçe muhtemel 11 İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, Ryan Kent, Mert Hakan, Szymansksi, İrfan Can, Dusan Tadic, Edin Dzeko