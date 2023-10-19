Fenerbahçe’de Cengiz Ünder depremi! İsmail Kartal resmen sildi Fenerbahçe'de, uzun süredir sakatlık sorunları ile mücadele eden milli futbolcu Cengiz Ünder’le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, yıldız oyuncu için kararı verdi.

ensonhaber.com Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, bu sezonun başlangıcında İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünde büyük bir çıkış yakaladı. 16 maçlık galibiyet serisi ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, yeni transferlerinin de etkisiyle zirvede yer alıyor. Bu başarıda yeni transferlerin katkısı büyük. Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden biri olan 26 yaşındaki Cengiz Ünder’in performansı dikkat çekmişti. Ancak genç yetenek, Antalyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sakatlık sonrası sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi ve futbolcu bir süredir sahalardan uzak kaldı. Fenerbahçe’nin genç yıldızı için İsmail Kartal, flaş bir karar aldı. Kadro dışı kaldı! Fotomaç’ın haberine göre; Teknik direktör İsmail Kartal, Cengiz Ünder’i Hatayspor karşılaşmasında riske atmak istemiyor. Teknik adam, yıldız golcüyü tam hazır olduğunda kadroya alacak.