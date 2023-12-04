Fenerbahçe’de şok ayrılık: Taraftarlar yıkılacak! Dünya devine gidiyor… Bu sezon Fenerbahçe’de performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcunun, yeni durağı belli oldu. Devre arasında dünya devine transfer olmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'nin sol bek pozisyonunda parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devi takımların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Sezon başında takımdan ayrılması gündemde olan, ancak çekici tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalan Ferdi için artık yol göründü.

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık süreci, kulüp ve taraftarlar arasında önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Avrupa devlerini peşinden koşturan genç yeteneğin, sarı-lacivertli formadan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, transferin nasıl bir seyir izleyeceği ve oyuncunun geleceği de merak edilen konular arasında.

İşte oyuncunun yeni takımı ve bonservis bedeli…

Almanya'nın devleri Ferdi'nin peşinde!

Almanya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için, Bayern Münih ve Borussia Dortmund transfer yarışında.

Yıldız oyuncunun devre arasında Bundesliga’da forma giymesi bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp ise Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon Euro bonservis bekliyor.

Bu rakamla transferin gerçekleşmesi durumunda milli oyuncu hem Süper Lig hem de Fenerbahçe tarihine geçecek.