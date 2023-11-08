Fenerbahçe'de son senesi olabilir! İngiliz devi Fenerbahçe'nin yıldızını izledi! Taraftar yıkılacak.. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor. İşte o isim..

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu son dönemde yükselen performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Başarılı performansı ile Fenerbahçe'nin en önemli isimleri arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu yabancı takımlarından dikkatini çekmeyi başarıyor.

İsmail Kartal'ın en önemli silahları arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu yükselen performansı ile birçok takımın transfer listesine girmeyi başardı.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe forması ile bu sezon 10'u Süper Lig 5'i Konferans Ligi olmak üzere 15 resmi maçta forma giydi. Kadıoğlu bu maçlarda 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Son günlerde adı sık sık transfer iddiaları ile gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu 2 takımın radarına girdi.

Arsenal iddiası

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre Arsenal Uluslararası Scout Şefi Romain Poirot, Trabzonspor maçında Ferdi Kadıoğlu'nu izledi ve olumlu rapor verdi.

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olması halinde Ferdi Kadıoğlu'nun yüksek ihtimalle sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını ifade etti.

İngiliz devi Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olabileceği takımlar arasında yer alıyor.

Toulouse iddiası

Ferdi Kadıoğlu hakkında ortaya atılan diğer iddia ise Fransız ekibi Toulouse oldu.

İddiaya göre Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse kulübü, Ferdi Kadıoğlu için nabız yoklayacak. Comolli, Ferdi Kadıoğlu transferi için 15.000.000 Euro'yu gözden çıkarttı.