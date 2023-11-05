Fenerbahçe'de tarihi transfer: Premier Lig'in yıldızı geliyor

Yeni sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe, galibiyet serisine son verdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor’u ağırlayan sarı-lacivertliler, 3-2’lik skorla mağlup oldu.
Avrupa maçları dahil olmak üzere sezonu 19'da 19 yaparak başlayan sarı-lacivertliler, zorlu mücadelede galip gelemedi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin teknik heyeti ve yönetimi, takımın performansını değerlendirdi ve transfer atağına geçti.
Bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, Manchester City forması giyen yıldız isme kancayı taktı.
Kalvin Phillips adım adım Fenerbahçe'ye
ASpor’da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Ocak ayında Manchester City forması giyen Kalvin Phillips için harekete geçecek.
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun şu anki değeri 28 milyon Euro değerinde.
Kalvin Phillips, bu sezon Manchester City formasıyla 7 maça çıktı ancak istediği performansı sergileyemedi.