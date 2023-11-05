Fenerbahçe'de tarihi transfer: Premier Lig'in yıldızı geliyor Ligde liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Manchester City yıldızına kancayı taktı.

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Yeni sezona bomba gibi başlayan Fenerbahçe, galibiyet serisine son verdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor’u ağırlayan sarı-lacivertliler, 3-2’lik skorla mağlup oldu.

Avrupa maçları dahil olmak üzere sezonu 19'da 19 yaparak başlayan sarı-lacivertliler, zorlu mücadelede galip gelemedi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin teknik heyeti ve yönetimi, takımın performansını değerlendirdi ve transfer atağına geçti.

Bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, Manchester City forması giyen yıldız isme kancayı taktı.

Kalvin Phillips adım adım Fenerbahçe'ye

ASpor’da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Ocak ayında Manchester City forması giyen Kalvin Phillips için harekete geçecek.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun şu anki değeri 28 milyon Euro değerinde.

Kalvin Phillips, bu sezon Manchester City formasıyla 7 maça çıktı ancak istediği performansı sergileyemedi.