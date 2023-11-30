Fenerbahçe’de yetişti, Galatasaray’a gidiyor! İşte yeni gol makinesi… Galatasaray, ara transfer çalışmaları için temaslarını hızlandırdı. Fenerbahçe’nin alt yapısında yetişen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Geçen sezon Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, bu sezon hem yerel ligde hem de uluslararası arenada önemli hedefler peşinde.

Ara transfer döneminde takımını güçlendirmek isteyen Cimbom'da flaş bir transfer girişimi gündeme geldi.

Teknik direktör Okan Buruk, transfer çalışmalarını hızlandırarak takımı daha da güçlendirmek için harekete geçti.

Özellikle defans hattı ve orta sahaya takviye yapma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Buruk, transfer konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

Galatasaray'ın hedefinde Fenerbahçe'nin alt yapısından yetişen yıldız isim var. Bu transfer futbol dünyasında çok konuşulacak.

Galatasaray, yıldız isme kancayı taktı!

A Spor’da yer alan habere göre; Galatasaray’ın, milli yıldız Merih Demiral’ı renklerine bağlamak için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson’un olası ayrılığına karşı 25 yaşındaki stoperi gündemine aldı. Fenerbahçe’nin alt yapısında yetişen futbolcunun, bu transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’ye transfer olan Merih Demiral’ın takımda forma şansı bulamadığı ve mutsuz olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip ise yıldız oyuncuyu 6 aylığına kiralamak istiyor.