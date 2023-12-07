Fenerbahçe’den Beşiktaş’a büyük transfer çalımı: Yıldız isim imzayı atıyor... Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş’ın eski yıldızına kancayı taktı. Genç stoperi kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig’de zirvedeki yerini korurken, aynı zamanda transfer operasyonları için çalışmalarını hızlandırdı.

Bu sezon defans hattında yaşadığı sıkıntılarla mücadele eden İsmail Kartal'ın önderliğindeki Fenerbahçe, özellikle merkez savunma bölgesinde sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

Bu durum, yönetimin transfer piyasasına yönelmesine neden oldu. Sarı-lacivertli ekip, uzun yıllar unutulmayacak bir transfer hamlesi planlıyor.

Defansın merkezini güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’ın eski yıldızını renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor

Fotomaç’ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Portekiz ekibi Braga’da forma giyen savunma oyuncusu Serdar Saatçı’yı kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan ayrılan Serdar Saatçı, bu sezon 11 maçta 2 asist kaydetti. Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

Fenerbahçe temaslara şimdiden başladı. 2027 yılında sözleşmesi sona erecek olan genç yıldızın, Türkiye'ye dönemeye sıcak baktığı iddia edildi.