Fenerbahçe'den bomba haber: Yeni sezon hazırlık maçları Rusya'da! İşte maç programı...

Futbolseverlerin heyecanla beklediği futbol sezonu yaklaşırken, Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Taraftarların merakla beklediği hazırlık maçı programı nihayet açıklandı. Sarı-lacivertliler, hazırlık maçlarını bu sezon Rusya'da tamamlayacak.
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi güçlü rakiplerle karşı karşıya geleceği bu önemli hazırlık maçları, hem takımın form durumunu test etmek hem de yeni transferlerin uyumunu görmek adına büyük önem taşıyor.
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz tarihinde toplanacak. Milli takıma gidenler ise 5 Temmuz’da geri dönecek.
Sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli futbolcular, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanlarını gerçekleştirecekler.
Hazırlık maçlarının açıklanmasının ardından arama motorlarında maç programı araştırılıyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık maçı programı...
9 Temmuz
19.30 Zenit - Fenerbahçe
12 Temmuz
19.30 Fenerbahçe - Kızılyıldız
15 Temmuz
14.00 Neftchi PFK - Fenerbahçe