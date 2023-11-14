Fenerbahçelilere müjde! 2 yıldız futbolcu geri dönüyor! İşte o tarih.. Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de sevindiren bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun milli aranın ardından kadroya girmesi bekleniyor.

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Yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Süper Lig'de ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 19 maçın tamamını kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

İsmail Kartal ve öğrencileri dikkatleri üzerine çekerken takımda yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu.

Fenerbahçe üst üste yaşanan sakatlıkların ardından oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.

Sarı lacivertliler sahasında oynadığı Trabzonspor'a 3-2 kaybettikten sonra Konferans Ligi'nde deplasmanda Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe son olarak hafta sonu deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fred, Djiku ve Becao'nun yaşadığı sakatlıkların ardından istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de sakat oyuncuların ne zaman takıma dönecekleri merak uyandırdı.

Fenerbahçeli taraftarlar sakatlığı bulunan futbolcuların bir an önce kadroya dönmesini beklerken müjdeli haber geldi.

Milli arada takımla çalışmalara başlayacaklar

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Fred ve Djiku'nun milli arada takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Bu iki futbolcunun milli maçların ardından Süper Lig'de oynanacak maçlarda forma giymesi bekleniyor.

Becao'nun ise ligin ikinci yarısında forma giymesi bekleniyor..