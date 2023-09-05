Fenerbahçe’nin efsanesinden taraftarları çıldırtan açıklama! "Türkiye’nin en büyüğü Galatasaray" Fenerbahçe’nin efsanesi haline gelen futbolcu, Galatasaray hakkında yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Yıldız isim “Türkiye’nin en büyüğü Galatasaray” deyince yer yerinden oynadı.

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Son günlerde futbol transferleri ve kulüpler arası çekişmelerle çalkalanan futbol gündemi, Fenerbahçe'nin efsane ismi tarafından yapılan bir açıklama ile adeta alt üst oldu.

Fenerbahçe taraftarları efsane oyuncunun yaptığı açıklamayla adeta şaşkına döndü.

Efsane isim, açıklamasında "Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray" ifadesini kullanarak, futbol camiasını şaşırttı.

Bu açıklama, Fenerbahçe camiası içinde büyük bir sarsıntı yarattı ve taraftarlar arasında olumsuz tepkilere yol açtı.

Efsane oyuncunun açıklamalarının ardından Galatasaray’ın adı da gündeme bomba gibi düştü. İşte futbol camiasını şoke eden o sözler…

Fenerbahçe'nin efsanesinden Galatasaray'a övgü dolu sözler

Bir dönem Fenerbahçe’de ter döken Pierre Webo, Fenerbahçe kariyeri hakkında açıklamalar yaparken Galatasaray için övgü dolu sözler söyledi.

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk hakkında açıklamalar yapan Webo, "Okan Buruk kariyerimde tanıdığım en müthiş insanlardan birisi. Sadece çok iyi bir hoca değil, aynı zamanda mükemmel bir karakter. O kadar iyi bir hoca ki çalıştığı takımlara da bunu yansıtıyor. Her takımını başarılı yaptı” dedi.

“Türkiye’nin en başarılı kulübü”

Galatasaray’ın başarılarından da söz eden Webo, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray'ın ayrıca 1 Avrupa Kupası da var. Neden daha fazlası olmasın? Sevilla 7 kez kazandı. Okan hoca da bunları yapabilecek bir hoca. Galatasaray'la, Avrupa Kupası kazanabilir. Galatasaray da tırnak içinde söylüyorum bunu maalesef (gülerek) Türkiye'nin en başarılı ve en büyük kulübü."